Une maison s'écroule rue de Strasbourg à Reims

De la rue on ne voit rien. Le 97 de la rue de Strasbourg se compose de deux bâtiments, l'un qui donne sur la rue et l'autre en arrière-cour. C'est celui-ci qui s'est effondré ce lundi soir.

ⓘ Publicité

Vers 22h, Valentin et sa compagne, les locataires de l'appartement du 1er étage sont au lit quand ils entendent des craquements, "plus fort que d'habitude", raconte Valentin. Il va au grenier avec une lampe mais ne constate rien de particulier, puis, dans le salon, il entend des gravats couler le long du mur. Il crie à sa compagne que la maison s'écroule. Ils ont juste le temps d'attraper quelques affaires et de passer la porte. En quelques secondes, tout le mur latéral droit de la maison s'est effondré, laissant leur appartement entièrement à nu et celui du dessous sous les gravats.

En entendant le fracas, les locataires du bâtiment voisin sortent en catastrophe, choqués. Ils seront pris en charge par la police et les pompiers en attendant d'être relogés par la Ville. L'immeuble attenant, au 99, menace lui aussi de s'effondrer. Il a été évacué dans la foulée. Au total, ce sont une quinzaine de personnes qui ont dû être relogées. Les deux bâtiments sont désormais inaccessibles. La mairie a pris un arrêté pour en interdire l'entrée.

Une dizaine de pompiers et des équipes d'Enedis et de GRDF ont été sur place une partie de la nuit pour sécuriser les lieux. Des chiens ont été envoyés au rez-de-chaussée du bâtiment effondré pour vérifier qu'il n'y avait personne dans l'appartement. La police était sur place aussi pour bloquer la rue et prendre en charge les personnes évacuées.