Une maison squattée à Nice déclenche une polémique entre Éric Ciotti et Christian Estrosi

Une villa près du parc Robiony dans le quartier de la Madeleine, près du centre-ville, a été investie par plusieurs SDF depuis plusieurs semaines alors que le propriétaire est parti en maison de retraite. Depuis, les voisins se plaignent de nuisances : trop de bruit, de mauvaises odeurs, etc.

Éric Ciotti est allé sur place

Éric Ciotti s'est rendu sur place ce lundi et dénonce sur Twitter : "Les individus ont pillé ce logement et se sont installés. Il est devenu un dépotoir". Le député LR des Alpes-Maritimes demande à Christian Estrosi et au préfet d’agir rapidement. Éric Ciotti estime que la Ville devrait prendre un arrêté de péril afin de pouvoir murer les entrées de la maison.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Anthony Borré, premier adjoint de Nice, lui a répondu, lui aussi sur Twitter, que la Ville a "engagé des actions" et accompagne la fille du propriétaire au plan judiciaire et psychologique depuis plus d'un an" :

"Cher Éric Ciotti, puisque vous semblez vouloir vous rendre utile, changez les lois afin de donner plus de pouvoir aux maires."

Anthony Borré estime que cette maison n'est "pas en péril" et ajoute "celui qui se dit expert en matière de sécurité ne sait donc pas que ce qu'il vient de faire est illégal et s'appelle... de la violation de domicile privé".