Une maison totalement détruite par un incendie à Mirabel-aux-Baronnies

L'incendie s'est déclaré vers 15h30. Très rapidement, toute la maison qui comporte également une salle de sport privée s'est embrasée, soit une superficie d'environ 200 mètres carré. Les pompiers ont engagé un gros dispositif de six engins et 27 pompiers. On ne connait pas encore avec certitude l'origine du sinistre, peut-être un problème avec le poêle à bois. Une grosse détonation a été entendu par les riverains, probablement une bouteille de gaz qui a explosé. Personne n'a été blessé mais les propriétaires de la maison ont tout perdu car la maison est complètement détruite.