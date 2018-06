L'incarcération ne doit pas être l'unique réponse pénale. C'est ce qui ressort du sondage Harris Interactive pour le barreau de Paris* révélé ce mercredi par franceinfo. On y apprend qu'une majorité de Français est favorable à des alternatives à la prison pour les peines de moins de cinq ans.

57% des Français interrogés sont pour faire exécuter les peines de prison de moins de cinq ans dans des "prisons ouvertes", où les détenus peuvent circuler librement pendant la journée, avec des projets de réinsertion et de responsabilisation.

Ils sont 63% à se dire favorables à la transformation des peines de prison de moins de cinq ans en travaux d'intérêt général pour les délinquants les plus jeunes.

Promues par le gouvernement pour désengorger les prisons françaises, parmi les plus surpeuplées d'Europe (plus de 70.000 détenus en avril 2017), les peines alternatives peuvent prendre la forme de travaux d'intérêt général, de stages de citoyenneté ou encore de contrainte pénale.

La prison ne remplit pas ses objectifs pour 62 % des Français

A Toulouse par exemple, la justice expérimente depuis 18 mois le TNR, le travail non rémunéré : les auteurs de petits délits peuvent éviter la prison s'ils acceptent de travailler gratuitement pour les collectivités locales. Une réussite selon le procureur de la République de Toulouse, Pierre-Yves Couilleau. Plus des deux tiers des participants ont rempli leur contrat et n’ont pas récidivé.

D'après le sondage Harris Interactive pour le barreau de Paris, une large majorité (62%) de Français estime, à l'inverse, que la prison ne remplit pas ses objectifs, comme la réinsertion, la dissuasion, ou comme la prévention de la radicalisation.

L'enquête montre, par ailleurs, que les Français sont partagés sur les conditions de vie des prisonniers : 50% les jugent satisfaisantes et 50% insatisfaisantes. Toutefois, plus de 80% estiment que les détenus subissent régulièrement ou occasionnellement des violences verbales, physiques ou sexuelles.

Enfin, près de 9 Français sur 10 (86%) pensent que les conditions de travail des surveillants pénitentiaires ne sont pas satisfaisantes.



* Sondage a été réalisé les 18 et 19 juin sur un échantillon représentatif de 1.171 Français âgés de plus de 18 ans, selon la méthode des quotas, interrogés par internet.