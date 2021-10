Une maman arrive à temps à Brive pour accoucher grâce aux gendarmes corréziens

Une maman sur le point d'accoucher s'est retrouvée coincée dans des bouchons vendredi après-midi sur l'A 20 alors qu'elle se rendait à Brive pour mettre son bébé au monde. Alertée, la gendarmerie de la Corrèze est intervenue rapidement et a permis à la jeune femme de rejoindre la maternité à temps.

C'est une histoire qui se termine bien pour une jeune femme bloquée vendredi après-midi sur l'A20 alors qu'elle remontait l'autoroute en direction de Brive pour accoucher. La future maman s'est retrouvée dans un bouchon à hauteur du tunnel de Noailles. C'est sa belle sœur qui était au volant. La future mère a alors appelé la gendarmerie expliquant qu'elle avait des contractions toutes les deux minutes.

Comprenant son inquiétude et son désarroi le gendarme qui est en ligne avec elle tente de la rassurer et, dans le même temps, des motards de la brigade motorisée d'Uzerche et de Brive sont appelés en renfort.

La future maman escortée jusqu'à l'hôpital

Les motards de la gendarmerie ont entrepris de faciliter la circulation du véhicule transportant la future maman. Ils ont autorisé la conductrice à emprunter la bande d'arrêt d'urgence pour s'extirper du bouchon sur l'A20.

Le véhicule a ensuite été escorté par les motards jusqu’au Centre Hospitalier de Brive qui avait été alertée de l'arrivée imminente de la future maman. Elle a pu arriver à temps pour mettre au monde un petit garçon prénommé Léo.