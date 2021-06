Une mère et ses deux filles sont sorties de route ce dimanche soir au niveau de Mauléon (Deux-Sèvres). La maman est gravement blessée.

Une maman bordelaise et ses deux filles blessées après une sortie de route dans les Deux-Sèvres

Une famille bordelaise est sortie de route entre Mauléon et Bressuire

Un grave accident de la route s'est produit ce dimanche 6 juin dans les Deux-Sèvres, sur la route nationale entre Mauléon et Bressuire. Une mère de famille bordelaise de 39 ans est sérieusement blessée. Elle a été transporté en urgence à l'hôpital de Nantes. Ses deux filles de 17 et de 14 ans sont également blessées, mais moins sévèrement. C'est l'aînée qui conduisait la voiture (elle était en conduite accompagnée) au moment de l'accident. Pour une raison encore inconnue, elle est sortie de la route à vive allure, et le véhicule a dérivé sur plusieurs mètres.

Le père de famille juste derrière en camping car

Le père de cette famille, accompagné lui aussi de deux enfants, suivait juste derrière en camping car. Il n'est pas accidenté, mais l'ensemble de la famille est prise en charge à l'hôpital de Faye-l'Abesse selon les secours. Cette famille bordelaise était sur la route pour rentrer chez elle, en Gironde.