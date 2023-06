Une maman interdite d'allaiter au zoo de Lille : la mairie s'excuse

Les pélicans et des visiteurs du zoo de Lille.

Margaux a raconté son histoire sur le réseau social Instagram ce mardi matin: "ce que j'ai vécu fut émotionnellement violent". Elle reçoit depuis son message des milliers de témoignages de soutien.

Ce lundi vers 17h20, la dame qui "habite depuis presque 10 ans en Angleterre" décide d'allaiter son bébé de 6 mois sur les marches d'un escalier reliant deux allées, quand un agent du zoo lui demande d'arrêter "d'allaiter en plein air" et la menace de l'escorter vers la sortie pour "non compréhension des règles du zoo". Selon Margaux, l'agent a ensuite proposé d'ouvrir un chalet pour allaiter à l'abri.

"Les animaux n'allaitent ils pas leurs petits devant les visiteurs ?"

Margaux ne comprend pas, le zoo était désert et à 40 minutes de l'heure de fermeture. Selon elle, il y a une vraie différence entre Lille et l'Angleterre: "là bas, je vois, j’admire, je supporte, je m’inspire de toutes ces femmes qui allaitent, PARTOUT, TOUT LE TEMPS" écrit la jeune femme sur Instagram. "Y-a t-il un signe à l'entrée ne permettant pas d'allaiter à l'intérieur du zoo? Les animaux n'allaitent ils pas leurs petits devant les visiteurs?!...Nous en sommes là en 2023"

La mairie s'excuse

Dans un communiqué, la mairie de Lille propriétaire du zoo "rappelle que l'allaitement est bien entendu permis à Lille dans l'espace public, comme dans l'ensemble des équipements municipaux" et ajoute que "les agents sont régulièrement sensibilisés et ne doivent en aucun cas entraver ce droit". La direction du zoo a reçu les salariés concernés pour "déterminer les circonstances précises des faits et prendre toutes les mesures pour qu’une situation telle que celle rappelée par la maman n’ait pas lieu".

Communiqué de la mairie de Lille

"Allez Lille réveille-toi !"

Sur Instagram, Margaux termine son message par un appel à la mobilisation "Allez Lille réveille-toi ! Pour nous toutes, pour vous toutes !". Elle n'a pas déposé plainte et demande à ses followers d'être respectueux et de modérer les propos à l'encontre du zoo.