Quatre mois après le drame, la famille a beaucoup de mal à comprendre le silence de celui qui a détruit leur famille. La maman Delphine et l'oncle Xavier lui lancent un appel.

Qu'il se dénonce, vivre quatre mois comme ça c'est impossible, inadmissible ! Même pour lui ça doit être invivable, qu'il se dénonce, et si quelqu'un sait, qu'il le raisonne pour la mémoire d'Alexie" - La maman

Ce soir-là aucun témoin direct n'a vu la scène, seul un couple est arrivé après la scène, a appelé les secours et parlé d'une Golf qui aurait pu faucher les jeunes. Mais depuis, cette piste n'est plus la seule selon la maman qui aimerait revoir le monsieur de ce couple qui était très perturbé et choqué le jour du rassemblement à la mémoire d'Alexie, et qui est aussi venu à ses obsèques.

Le reportage de Rafaela Biry-Vicente Copier

Delphine pense aussi à son fils qui a besoin de cet aveu. Théo, qui se soigne petit à petit de ses blessures physiques, mais qui est encore traumatisé par le décès de sa grande sœur, avec qui il avait des liens fusionnels.

Il se sent responsable de cet accident, il culpabilise, ne comprend pas pourquoi sa sœur est morte et pas lui, il faut qu'il sache pour qu'il commence à se reconstruire, à aller à l'école par exemple" - La maman

Delphine assure qu'elle est prête à recevoir le chauffard à la maison pour comprendre le drame.

De son côté, le parquet de Cambrai assure que l'enquête se poursuit mais qu'elle est compliquée faute de témoins directs, et sans éléments matériels flagrants qui permettent de retrouver le véhicule en cause.