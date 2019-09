Une maman se bat pour faire reconnaître le harcèlement qui aurait conduit au suicide de son fils de 13 ans

Céline la maman de Yolan entourée de son compagnon et de son avocat Stéphane Dominguez

Anzin, France

Yolan faisait partie de l'association de danse dont sa maman Céline était présidente. Suite à de nombreuses plaintes d'enfants sur le comportement d'une des profs bénévoles qui multipliait les brimades et vexations, la femme avait été renvoyée. Et c'est à ce moment selon Céline qu'elle a commencé à s'acharner sur son fils, un enfant déjà fragilisé par la mort de son grand-père, et des moqueries de ces camarades dans le bus

Elle le suivait dans la rue, le filmait, elle le montrait du doigt, lui crachait dessus devant ses camarades. Il se sentait humilié. Au fil du temps, il faisait des pelades, il vivait avec la peur au ventre

A plusieurs reprises, Céline récupère son fils en pleurs, en pleine crise d'angoisse. Céline décide donc de porter plainte une première fois en 2017, puis en 2018, mais sans réponse du parquet de Valenciennes.

Yolan demande pour aller voir un psy car il ne se sent pas bien, mais il n'arrive pas à surmonter son mal-être et commet l'irréparable le 26 avril. Pour Céline, cette femme l'a "détruit", et a été le déclencheur de son acte.

Le témoignage de Céline Copier

5 autres enfants victimes

Elle a donc décidé de porter plainte une 3° fois pour que ce harcèlement soit reconnu. Une autre plainte avait été déposée par une maman quand la prof était encore à l'association, et selon Stéphane Dominguez, l'avocat de Céline, 5 enfants ont aussi témoigné sur le comportement de la femme qui continuerait à sévir auprès des petits danseurs en dehors des cours selon Céline.

Pour médiatiser son combat contre le harcèlement Céline a crée une page facebook Hommage au beau sourire de Yolan suivie par plus de 10 000 personnes.

Nous n'avons pas réussi à joindre la harceleuse présumée, quand au procureur de Valenciennes, il n'a pas répondu à nos demandes sur le suivi des 2 premières plaintes.