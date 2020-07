Une maman tient son bébé dans le vide : la police de Metz le sauve in extremis

Des cris et des propos incohérents résonnent ce dimanche après-midi dans la rue du Général Délestraint à Metz. Une jeune femme hurle à sa fenêtre. Elle est au deuxième étage du foyer ADOMA, un foyer pour jeunes travailleurs. Les passants décident d'appeler la police peu avant 17h.

Deux équipes sont dépêchées : police secours et la Brigade anti-criminalité (BAC). Les voisins se rassemblent au pied de l'immeuble et préviennent qu'il y a des enfants en bas âge dans l'appartement en question. Les agents montent les escaliers en courant. Mais la mère de famille refuse d'ouvrir.

D'autres policiers passent alors par un appartement voisin et aperçoivent la maman en train de tenir son bébé sur le rebord de la fenêtre. Avertis par radio, l'équipe restée sur place décide de casser la porte, à coups de pieds et à coups de marteaux. Ils se précipitent à l'intérieur et parviennent à sauver le bébé. In extremis.

Le nourrisson de cinq mois et un autre enfant de 7 ans sont indemnes, ils sont amenés à l'hôpital pour des examens. La mère de famille, elle, est admise dans un établissement de santé spécialisé. Une enquête est ouverte.