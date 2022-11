Un notaire héraultais accusé de comportements irrespectueux et de faire trainer une succession depuis 8 ans

C'est une succession qui traine depuis 24 ans. Anne-Marie, bientôt 79 ans a hérité d'une maison de deux étages en plein cœur d'Agde. Mais elle n'est pas la seule. La défunte a légué 50 % de ses biens à son ancienne femme de ménage. La fille unique était persuadée que sa mère avait été abusée par la légataire de cette maison de deux étages. Dans un premier temps, le tribunal correctionnel de Béziers lui donne raison. Après 10 ans de procédure, cette femme de ménage installée à Agde est finalement innocentée en appel. La famille n'a pas souhaité se pourvoir en Cassation pour des raisons financières. La Cour ordonne alors la nomination d'un notaire pour établir ce partage. Ce qui est fait en 2015 par la Chambre des Notaires de l'Hérault. Mais depuis, le dossier piétine.

Une affaire complexe qui dure depuis 24 ans

Anne-Marie Font, qui réside en Seine-Maritime accuse ce professionnel installé dans l'Agathois d'immobilisme et d'une étrange bienveillance à l'égard de l'ancienne femme de ménage de sa maman. Le traitement de ce dossier traine depuis 8 ans. La septuagénaire dénonce des comportements inappropriés de ce professionnel et demande à la justice d'intervenir afin de nommer un remplaçant. Un recours a été déposé. Il est toujours en instruction d'après son avocate.

"Le notaire m'a manqué de respect. Jamais on ne m'avait parlé de cette manière"- Anne-Marie Font

«Ferme ta gueule et assieds-toi»

En février dernier, au cours d'un rendez-vous en présence des deux héritières, le ton est monté. Chacune d'elles était venue accompagnée. Le notaire lui aurait alors manqué de respect. "__Il m'a tutoyé et m'a dit, ferme ta gueule et assieds-toi ici". Des dires confirmés par son amie qui avait fait le déplacement de la région parisienne jusque dans l'agathois : "ce notaire a perdu son sang-froid. Il s'est permis de dire d'une façon dégueulasse, toi tu la fermes, dehors"

"Il outrepasse ses droits. Son comportement est inapproprié"- La plaignante

Le notaire dément les accusations portées à son encontre et assure que la fille de la défunte traine les pieds refusant d'honorer les rendez-vous fixés dans son étude. Deux courriers avec accusés de réception attestent ses dires ainsi que l'envoi d'un huissier. Pour sa défense, Anne-Marie FONT avance des raisons médicales. "Deux courriers en presque 8 ans, c'est bien peu. Vous ne pensez pas" demande la plaignante_._ Le notaire n'a pas souhaité réagir mais précise à France Bleu que sa cliente aurait fait preuve d'agressivité lors du dernier entretien en début d'année. Ce que confirme aussi l'héritière légataire dans un échange avec cette dernière.

"Ma cliente a proféré dans mon bureau des insultes contre la partie adverse. Des menaces verbales" rajoute le notaire très embarrassé par cette médiation. "Son fils qui l'accompagnait a dû s'interposer entre les deux pour protéger sa mère des vociférations de la plaignante. Un pugilat déclenché par la plaignante et qui a duré une vingtaine de minutes avec des insultes continuelles et d'une cruauté sans nom. Me concernant bien qu'humainement cela me pèse car j'ai aussi été victime de ces vociférations je vais à nouveau convoquer les parties par lettre avec A/R et elles devront payer les frais de l'acte à établir qui consignera leurs dires"

L'été dernier l’avocate de la plaignante a saisi la Chambre des Notaires de l’Hérault lui demandant d’intervenir afin de régler ce différend et dessaisir ce professionnel. Elle n'a aucun retour. La petite fille d'Anne-Marie, inquiète de l'état de santé de sa grand-mère aurait tenté de prendre contact avec le professionnel. Mais en vain assure t-elle :

"Je m'inquiète pour ma grand'mère. Elle est stressée par cette histoire qui ne se finit pas. J'ai beau remuer ciel et terre mais rien n'avance"

Nous avons pris la décision de ne pas localiser ce notaire, ce dernier évoquant de la diffamation. C'est donc paroles contre paroles. Mais la Chambre des Notaires de l'Hérault interviendra t-elle pour apaiser les relations tendues et faire la lumière sur cette affaire qui dure depuis bien trop longtemps ? ElLe n'a pas souhaité réagir en raison du secret professionnel.

Anne-Marie FONT veut aujourd'hui tourner la page et ne plus entendre parler de cette maison, laissée à l'abandon depuis 1998. Un repreneur se serait manifesté. "Ma mère est morte il y a 24 ans.Vous imaginez. Depuis son décès, j'entretiens la maison, je paie les taxes foncières et d'habitation, les assurances. J'attends que le notaire solde cet héritage et que la légataire me rembourse des frais avancés. J'ai dépensé des fortunes en avocat. La vente, le notaire estimait que ce n'était pas le meilleur choix. Que nous avions intérêt à créer une copropriété. J'ai refusé, il n'a pas accepté ma décision".