Sa fille est dans le coma après une intervention chirurgicale, une Manchoise attaque l'hôpital de Rennes

Sabrina Boisloret est une maman effondrée : le 16 mai dernier sa fille de 18 ans, Alison, est admise au bloc pour une hémorragie abdominale. La jeune fille se plaint de fortes douleurs.

Cinq jours plus tôt elle avait été opérée d'un kyste ovarien et le scanner révèle un hématome qu'il faut vite résorber. C'est au cours de cette nouvelle intervention qu'une dose d'insuline 10 fois trop importante est alors injectée à Alison : "L'explication qu'ils m'ont donnée c'est que l'anesthésiste a fait une erreur informatique, il a tapé sur le clavier et ça a fait deux zéros au lieu d'un seul. Ils m'ont dit qu'un diabétique qui voulait se suicider s'injecte cette dose-là."

Coma hypoglycémique grave

Aujourd'hui Alison est dans un coma hypoglycémique grave. L'hôpital dans un communiqué reconnait un "accident médical" mais pas une faute et pour expliquer la différence Sabrina la maman a eu le droit à une comparaison... avec un gâteau au chocolat : " Si vous vous trompez dans un gâteau au chocolat et que vous mettez 7 litres de lait à la place de 70 cl il est mort le gâteau il est raté. C'est ce qu'ils m'ont dit comme excuse et moi j'ai dit on ne compare pas une vie à un gâteau au chocolat, je n'admets pas ça, non".

Sabrina Boisloret veut comprendre ce qui s'est passé ce jour-là au bloc opératoire de l'hôpital Sud du CHU de Rennes : "Je ne veux pas que ça se reproduise et je veux savoir, pour Alison, qui a fait ça et qu'il s'excuse, qu'il assume la responsabilité. Ce n'est pas une erreur, c'est une faute médicale, cette personne-là ne doit plus exercer et ce n'est pas l'argent des assurances qui va ramener notre fille. Je n'ai pas peur, j'irai jusqu'au bout" .

Sabrina se rend tous les soirs à Rennes pour rendre visite à Alison toujours hospitalisée en réanimation.

Une analyse des circonstances précises ayant mené à cet événement est en cours

L'hôpital que nous avons joint n'a pas souhaité répondre à notre micro mais nous a transmis le communiqué suivant :"Le CHU n'a rien de supplémentaire à ajouter. Le 16 mai dernier, un accident médical entraînant un coma hypoglycémique sévère est survenu lors d’une intervention chirurgicale réalisée chez une jeune femme de 19 ans. La famille en a été immédiatement informée et a été reçue par les équipes médicales de réanimation chirurgicale où la patiente est actuellement prise en charge et fait l’objet d’une surveillance continue. La direction du CHU souhaite réitérer à la famille l’assurance de tout son soutien face à cette épreuve. Cet événement indésirable grave a provoqué un vive émotion au sein des équipes ayant pris en charge la patiente. Une analyse des circonstances précises ayant mené à cet événement est en cours. Un signalement à l’Agence Régionale de Santé dans le cadre de la procédure des Evènements Indésirables Graves Associés aux Soins a également été faite."