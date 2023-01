Une Manchoise jetait des chatons et des chiots du quatrième étage : deux mois de prison avec sursis

"Je ne voulais pas les jeter, c'était une voix qui me le demandait parce qu'ils étaient moches et ne servaient à rien". Deux mois de prison avec sursis ont été prononcés à l'encontre d'une jeune manchoise de 20 ans ce mardi au tribunal de Coutances. Elle comparaissait pour des faits de maltraitance animale à Carentan. Selon des voisins, des vétérinaires et l'association 40 en chats, plus d'une cinquantaine d'animaux auraient transité via l'appartement de sa mère en seulement quatre ans. L'association a déposé deux plaintes. La première était examinée ce mardi.

"Je n'entends plus des voix, j'ai des cachets exprès"

Le 12 juin 2021, au domicile de sa maman, elle a jeté deux animaux par la fenêtre de l'appartement situé au quatrième étage d'une résidence : un chaton a eu une patte cassée ; et le matin, un chiot a succombé à ses blessures après la chute. C'est la sœur de la prévenue qui a donné l'alerte. "Elle a indiqué aux enquêteurs que ce n'était pas la première fois, qu'elle entendait des voix, qu'elle prenait des animaux et les jetaient pour voir si ils volaient", précise la présidente. Un vétérinaire avait d'ailleurs fait des signalements après plusieurs animaux apportés à son cabinet en mauvais état physique.

Pantalon avec des têtes de Mickey, sac en bandoulière, gilet rose... La jeune femme sous tutelle semble perdue à la barre. "Elle est incapable de prendre en considération sa pathologie", souligne son avocate, maître Marie Lunven, qui insiste sur l'hospitalisation de sa cliente en milieu spécialisé "sans consentement" pendant plusieurs mois. "A l'époque, j'étais malheureuse", balbutie la prévenue. La présidente du tribunal : "ce n'est pas parce que vous allez mal que vous avez droit d'envoyer cet animal par la fenêtre : il est mort le chiot. Il fallait peut-être vous obliger à vous soigner". Mais depuis, la native de Saint-Lô le clame : elle a changé. "Je n'entends plus des voix, j'ai des cachets exprès", confie la jeune femme de 20 ans.

"Avertissement judiciaire"

La présidente de l'association de l'association 40 en chats arrive à la barre. "Une cinquantaine d'animaux sont passés au domicile de la maman, durant quatre ans", précise Rachel Moriceau. Selon le collectif, une vingtaine aurait trouvé la mort dans d'atroces souffrances : certains seraient morts sur le coup ou ont du être euthanasiés chez un vétérinaire. "Visiblement, ce geste c'était en marge d'une dispute", explique la présidente de l'association. Là, la prévenue coupe : "Vous m'énervez, et si je m'énerve, je vais devoir prendre l'air", s'exclame-t-elle. Quelques minutes plus tard, au moment où le parquet allait débuter son réquisitoire, elle éclate en sanglots. Suspension de séance.

"Ces faits sont graves. Le profil de la prévenue est inquiétant. Elle n'est pas en capacité d'avoir un animal. Elle s'attaque à des êtres inférieurs car ils ne sont pas en capacité de se défendre. Imaginez... Il pourrait s'agir d'un enfant", prévient la substitut du procureur, qui demande une peine de deux mois de prison avec sursis comme "avertissement judiciaire".

"Ce n'est pas du sadisme ou de la perversion : quand elle passe à l'acte, elle n'a pas conscience de la gravité", insiste l'avocate de la prévenue, qui demande quant à elle une dispense de peine. "Il faut prendre en compte aussi sa vulnérabilité", ajoute maître Lunven.

Au final, le tribunal a suivi les réquisitions du parquet, et a a également décidé l'interdiction à titre définitif de détenir un animal et la confiscation du chien que possède la détenue. Une deuxième plainte de l'association doit être jugée devant le tribunal de Coutances le 17 avril.