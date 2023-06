Une manifestation d'ultradroite à Annecy après l'attaque au couteau

Entre 40 et 50 personnes se sont rassemblées ce jeudi soir à Annecy, après l'attaque au couteau qui a fait six blessés donc quatre enfants dans la matinée . Les participants se sont retrouvés devant l'aide de jeux du Pâquier, sur les bords du lac, à l'appel de mouvements d'ultradroite sur les réseaux sociaux "sous l’intitulé # francocide ", un terme popularisé par le candidat à la présidentielle d'extrême droite Eric Zemmour.

Les participants ont entonné la Marseillaise à plusieurs reprises et scandé "Bleu, blanc, rouge, la France aux Français". Des prises de parole ont fustigé la politique migratoire française. Le suspect de l'attaque, interpellé, est un homme de nationalité syrienne, réfugié et résident suédois. Il avait fait une demande d'asile en France qui lui avait été refusée compte tenu de son statut de réfugié en Suède, qu'il avait obtenu en 2013, mais pouvait se déplacer dans l'espace Schengen du fait de ce statut.

Des participants ont pris à partie verbalement les journalistes présents sur place.

Une manifestation interdite

Le préfet de Haute-Savoie et la procureure d’Annecy avaient appelé à ne pas organiser de rassemblements spontanés et un arrêté interdisant toute manifestation a été pris ce jeudi "afin de prévenir tout risque de trouble à l’ordre public".

"Ces appels à manifestation peuvent en effet être considérés comme une provocation et risquent d’entraîner des contre-manifestations génératrices de troubles et de violences", estime le préfet Yves Le Breton. Le maire d'Annecy François Astorg a condamné fermement toute récupération politique ou tout éventuel rassemblement : "C**e comportement le racisme et la haine que cela véhicule est insupportable".