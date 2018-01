Des représentants du syndicat Sud commerces et services de l’enseigne vestimentaire New Look ont envahi le magasin de la galerie commerciale Cap Sud, à Avignon, samedi après-midi. Ils dénoncent des excès d'autorité de la part de la directrice du magasin et lui reprochent notamment une gifle.

Une quinzaine de manifestants ont envahi la boutique New Look du centre commercial Cap Sud samedi après-midi, drapeaux en main. Leur but : dénoncer le comportement de la directrice. Amélie, une ancienne salariée, lui reproche notamment de l'avoir giflée : «en novembre dernier, alors qu'on avait une avait une discussion toute simple avec une autre salariée, elle m'a envoyé une gifle comme si de rien n'était puis une deuxième derrière la tête. A ce moment là, on se sent comme une merde».

«Il faut croire que cette responsable est protégée» Moussa Koita, délégué du personnel New Look

Amélie a porté plainte pour coups et blessures et a dénoncé ce geste auprès des ressources humaines de l'entreprise. La directrice, qui conteste les faits, a obtenu gain de cause au sein de l'entreprise puisque les ressources humaines ont conclu qu'elle avait simplement «apposé la main derrière la tête» de son employée. «Il faut croire que cette responsable est protégée», conclue Moussa Koita, délégué du personnel New Look à Paris.

A ce jour, la directrice du magasin, mise en cause par ces accusations, n'a pas souhaité répondre à nos questions.