Une manifestation se transforme en rave party dans le centre de Perpignan

Une manifestation autorisée s'est déroulée ce samedi après-midi dans le centre-ville de Perpignan, au pied du Castillet. Mais le rassemblement s'est vite transformé en petite rave party, avec musique à fond.

Environ 200 teufeurs, au plus fort de la manifestation, le plus souvent sans masque, étaient rassemblés dans le centre-ville de Perpignan ce samedi après-midi. À l'origine, il s'agissait d'une manifestation "déclarée" selon la préfecture, pour dénoncer notamment les lois liberticides et pour soutenir le monde de la culture. Les manifestants ont d'abord défilé dans les rues. Mais le rassemblement s'est ensuite transformé en une discothèque à ciel ouvert, avec une sono installée sur un podium, au pied du Castillet. La musique s'entendait dans une bonne partie du centre-ville.

À 17h30, les teufeurs se faisaient moins nombreux. La police était toujours sur les lieux et n'était pas intervenue.

À 18 heures, la rave party était terminée.