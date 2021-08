Une maraîchère d'Albi se fait voler 40 kg de tomates sur son exploitation

C'est la deuxième fois que ça lui arrive. En juillet dernier, ce sont des haricots verts qui ont été volés sur l'exploitation bio d'Elise à Albi. Dans la nuit du 23 au 24 août dernier, zone de Canavières, quarante kilos de tomates ont été volées dans une des serres de la jeune maraîchère d'une trentaine d'années. Cela correspond à sa production de tomates de la semaine, un préjudice de 200 euros. "C'est énorme pour moi, je ne me rémunère pas avec mon exploitation", rappelle Elise qui a porté plainte.

"C'est écœurant parce que c'est beaucoup de travail, c'est difficile, on donne beaucoup de soi donc c'est vraiment de la colère." — Elise, la maraîchère

Elise a du mal à admettre qu'on s'en prenne à son secteur d'activité : "C'est écœurant parce que c'est beaucoup de travail, c'est difficile, on donne beaucoup de soi donc c'est vraiment de la colère de me dire que ces gens là n'ont aucun respect du travail fourni et du métier." Suite au gel du début du printemps notamment, les quantités de tomates sur les marchés ont baissé. Les prix ont donc flambé attirant ainsi les convoitises.

Elise a besoin d'aide

La maraîchère tarnaise lance un appel à la solidarité sur sa page Facebook. Elle a besoin d'aide pour sécuriser son exploitation afin d'empêcher une nouvelle intrusion. "J'ai besoin de quoi faire des piliers pour installer un portail, des parpaings, du mortier, des piquets en bois pour continuer mes clôtures", détaille-t-elle. Elise cherche aussi des bras volontaires : "Si des personnes ont des connaissance sur de la maçonnerie, qui savent monter un portail, un muret, ça m'aiderait vraiment".

Pour aider Elise, écrivez-lui sur Facebook. Privilégiez les messages, elle a du mal à répondre à tous les appels.