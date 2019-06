Une marche blanche à Aucaleuc après la mort de Denis 16 ans

Une marche blanche organisée ce dimanche après-midi à Aucaleuc dans les Côtes-d'Armor, en mémoire de Denis, 16 ans, décédé des suites de ses blessures après une bagarre devant le CFA d'Aucaleuc. Plus de 200 personnes étaient présentes pour lui rendre un dernier hommage.

Une marche blanche était organisée ce dimanche à Aucaleuc, dans les Côtes-d'Armor en hommage à Denis, 16 ans, décédé jeudi des suites de ses blessures après une bagarre devant le CFA, le centre de formation des apprentis, d'Aucaleuc mercredi dernier.

Elle démarre devant la mairie vers 14h et rejoint le CFA situé à quelques centaines de mètres. Plus de 200 personnes viennent soutenir les parents de Denis et sa famille. Les visages sont marqués, les larmes coulent au moment d'aller déposer les fleurs sur le grillage de l'établissement.

"Plus jamais ça"

Jocelyne est proche de la maman de Denis. Toutes les deux ont travaillé ensemble il y a quelques années. Elle n'arrive pas à retenir ses larmes : "Ça brise combien de familles ces conneries", commence-t-elle. "Ce n'est pas possible d'avoir autant d'agression dans les écoles, dans les cars, partout. Certains jeunes maintenant se baladent avec des couteaux sur eux. Il faut que ça cesse!"

Elle repense également à cet apprenti boulanger de 16 ans qu'elle a vu a de nombreuses fois. "Il voulait faire du sport, il ne parlait que de sport. Il avait très peu de sous mais quand il en avait, il s'achetait des joggings avec et ne balançait pas son argent n'importe où". Jocelyne se souvient de quelques anecdotes que lui racontait Gwen, la maman, au travail. "Des fois il arrivait plein de farine à cause du travail, il allait lui faire un bisou et donc elle se retrouvait aussi avec plein de farine", sourit-elle.

Pas un garçon à faire des histoires

Denis était donc visiblement un garçon sans histoire, même plutôt discret selon son oncle Yann. Pour ce dernier, c'est l'incompréhension totale. "Je pourrais comprendre encore s'il y avait des problèmes de trafic etc... mais Denis était sportif, il ne fumait pas, il ne buvait pas, il n'était pas du genre à faire des histoires autour de lui".

En attendant, l'enquête avance et tous les proches espèrent que la justice sera rendue pour Denis, "Justice pour Denis" est d'ailleurs le slogan inscrit sur la pancarte déployée au début de cette marche blanche.