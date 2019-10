Une marche blanche à Calvisson en mémoire de toute une famille qui a péri en Guadeloupe il y a un an

Il y a tout juste un an, une famille de six personnes en vacances à Saint-François, en Guadeloupe, périssait dans un incendie. Ce jeudi, autour de Martine Cancel, mère, belle-mère et grand-mère, le village de Calvisson (Gard) se rassemble pour ne pas oublier ce terrible drame qui l'avait sidéré

Calvisson, France

Marche blanche ce jeudi en fin de matinée à Calvisson. Il y a tout juste un an, toute la famille de Martine Cancel, qui gère le camping Mer et Camargue, périssait dans un incendie à Saint-François, en Guadeloupe. Ses deux filles, ses deux gendres et ses deux petits-fils. À l'époque, tout le village avait été saisi d'effroi. Un an après, douleur et questionnement sont toujours présents.

"On veut connaître la vérité et ne pas oublier."

La procédure se poursuit, elle a été ouverte pour homicide involontaire. C'est Maître Catherine Szwark qui défend les intérêts de Martine Cancel. "J'ai demandé et obtenu de nombreuses expertises supplémentaires", dit-elle. L'affaire est prise très au sérieux en Guadeloupe et instruite sans retard. L'avocate du barreau de Montpellier espère obtenir que le juge d'instruction reçoive Martine Cancel. "Elle a besoin d'explications, il ne faut pas que le chagrin se transforme en colère."

Des roses pour les participants à la marche

Ce jeudi, chacun des participants s'est vu remettre un bandana aux couleurs de l'association des victimes du Panorama de Saint-François ainsi qu'une rose blanche. Un façon de signifier que Calvisson n'oublie pas ces morts tragiques qui ont endeuillé tout un village du Gard.