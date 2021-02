Une marche blanche à Fréjus pour rendre hommage à la femme de 43 ans tuée par son compagnon

Quinze jours après le décès d'Iraida, tuée par son compagnon sous les yeux de ses enfants, une marche blanche est organisée ce dimanche à Fréjus (Var). Ses voisines et amies veulent lui rendre hommage et apporter leur soutien aux enfants de 6 et 12 ans.