Une marche blanche après la mort mystérieuse de 23 chiens à La Valette, leur propriétaire hospitalisée

Il y a quelques semaines, Sasha, une chiwawa de huit mois est décédée à La Valette-du-Var après qu'on lui ait manifestement fait ingurgiter des médicaments. Selon plusieurs associations de défense des animaux, la propriétaire de Sasha aurait ainsi fait disparaître 23 chiens en tout. Ses chats, cochons d’Inde ou lapins seraient également morts dans des conditions mystérieuses.

Une marche blanche est organisée ce samedi à 10H00 au départ du Square Jean Moulin de La Valette-du-Var. L’association SOS Animaux sans frontières a porté plainte et espère que la propriétaire, présentée comme une personne fragile psychologiquement, aura désormais l’interdiction d’adopter un animal. Une pétition circule également . La femme a d’ailleurs été hospitalisée d’office, après la mort de Sasha, à la demande du maire de la commune.

"Quand on lui demande ce qu'ils sont devenus, elle n'a jamais la même version"

Depuis une vingtaine d'années, le même scénario se reproduit selon les associations. "Quand elle s'est installée à La Valette, elle avait un cocker qu'elle laissait errer dans les rues. Un jour malheureusement, on l'a trouvé mort à côté d'une poubelle", explique Sabine Gondran, une Valettoise militante de la protection animale. "On a eu de la peine pour le chien, pour elle aussi puisqu'on ne savait pas. Après, elle en a pris un deuxième... pareil. On s'est dit 'vraiment elle n'a pas de chance !'. Puis trois, quatre, cinq, six... quand on lui demande ce qu'ils sont devenus, elle n'a jamais la même version."

Cette femme, qui souffrirait de problèmes psychiatriques, a déjà avoué à des membres d'associations avoir donné des médicaments à certains de ses animaux avant de jeter les corps à la poubelle. Incompréhensible pour Sabine Gondran : "Quand les associations se rendaient au domicile de cette dame, les animaux étaient toilettés. Chez le vétérinaire, elle leur achetait les meilleures croquettes. C'est quelqu'un qui bascule du côté obscure. Elle se lasse, elle n'en veut plus..."

"Tout ce que l'on veut, c'est qu'elle n'en prenne pas un 24ème qui finira comme les autres"

Après la plainte, Chrystelle Béchu, présidente de l’association SOS Animaux Sans Frontière, compte aussi sur la mobilisation de la marche blanche de ce samedi pour faire bouger les choses : "Nous n'avons pas pu faire autopsier le chien. Sans corps, il n'y a pas de preuve. Cette femme sort en plus d'hôpital psychiatrique, ce sera donc compliqué de la faire juger. Nous, tout ce que nous souhaitons, ce n'est même pas une peine de prison ou une amende, mais que cette femme ne prenne pas de 24ème chien car il finira comme les autres."