Une marche blanche à Maussane-Les-Alpilles pour le retour de James, 10 ans, retenu à Dubaï par son père

Maussane-les-Alpilles, France

"Je ne sais pas si je pourrais récupérer mon fils mais en tout cas j'ai assisté à une belle leçon d'humanité", s'émeut Ludivine en regardant la foule rassemblée dans son village de Maussane-Les-Alpilles, ce samedi 9 mars. Plus de deux cents personnes ont participé à la marche blanche organisée pour demander le retour de son fils aîné, James, dix ans. Le garçon est retenu par son père à Dubaï depuis dix-huit mois. Son frère et sa petite sœur, âgés de sept et trois ans, n'ont presque plus de nouvelles.

La justice française a ordonné le retour de James et la décision a été reconnue par les Emirats arabes unis

La justice a pourtant donné raison à la maman. En octobre 2017, une décision du Tribunal de Tarascon reconnue par la justice des Emirats arabes unis ordonne le retour de l'enfant en France. Impossible néanmoins de forcer James à rentrer. Sous l'emprise de son père selon la famille, il refuse de revenir en France.

Les camarades de classe de James et les parents du village ont témoigné leur soutien

Dans le cortège de la marche blanche, les camarades de classe du petit garçon sont venus avec des dessins et des ballons pour soutenir la famille. "Ça serrait super qu'il revienne, ça rendrait moins triste les personnes qui nous entourent", explique Cassandre, élève de CM1 dans l'école de Maussane-Les-Alpilles. Ce drame familial a aussi beaucoup touché les parents venus habillés de t-shirts blancs. "Je trouve cela tellement injuste d'être séparé de son enfant", s'indigne une maman la gorge serrée.

Un "J" formé par la foule a été pris en photo par un drone

Après une courte marche, le cortège s'est arrêté dans un champ pour former un "J" en hommage à James. La forme a été prise en photo depuis le ciel grâce à un drone prêté par un habitant du village. Ludivine, la maman de James, a ensuite pris la parole pour remercier la foule : "C'est important de montrer à nos enfants que quand il y a une injustice, il ne faut pas rester assis, il faut se lever pour se battre. Je suis très heureuse que mes enfants aient vu cela aujourd'hui", a t'elle affirmé. Son cadet a ensuite pris le mégaphone pour conclure simplement d'un "merci beaucoup", accueilli par des applaudissements.

La foule a formé un "J" pour James dans un champ © Radio France