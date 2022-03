Une marche blanche à Perpignan en hommage à Yanis, 8 ans, fauché par une voiture

Plus de 300 personnes ont participé à cette marche blanche en hommage à Yanis

Plus de 300 personnes ont participé à cette marche blanche ce samedi après-midi, à Perpignan. Des proches et membres de la famille de Yanis, 8 ans, qui a été renversé mortellement par une voiture en février dernier. Alors qu'il traversait un passage piéton près du lac de Villeneuve-de-la-Raho, une voiture l'a renversé et écrasé.

Un cortège qui est parti de l'école Blaise Pascal, à Perpignan, où était scolarisé Yanis, et qui s'est arrêté devant le tribunal, au cri de "Justice pour Yanis". La famille et les proches demandent à ce que toute la lumière soit faite sur ce drame. Ils ne comprennent pas pourquoi la conductrice de la voiture n'a pas été placée en garde à vue.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



C'est Hakim, le père de l'enfant, qui a organisé cette marche, "pour tous les Yanis. Des enfants qui traversent à un passage piéton, il y en a tous les jours", prévient le père, qui a longuement pris la parole au micro.

"On ne peut pas se l'imaginer, voir son fils traîné sur 22 mètres" - Karim, grand frère de Yanis

À la fin de la marche , une minute et 22 secondes de silence ont été respectées. Yanis a été traîné pendant 22 mètres sur la route. "On ne peut pas se l'imaginer, voir son fils traîné sur 22 mètres, comme un sac de patates, c'est horrible à dire", balbutie Karim, le grand frère de Yanis, encore sous le choc. Sa belle-mère était avec Yanis, et son petit frère, quand il a été renversé par la voiture.

Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte. À ce stade, le parquet de Perpignan précise qu'aucune piste n'est écartée, ni le délit de fuite, ni la non-assistance à personne en danger, et que la conductrice va bientôt être réentendue.