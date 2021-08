Une marche blanche à Puttelange-aux-Lacs en mémoire de Kenny, mort sur la route il y a un an

Un après le drame, Amandine Burger confie "ne pas avoir fait le deuil" de la mort de son fils. Ce soir du 31 août 2020, Kenny Hiff était passager d'une voiture qui a fait une sortie de route encore inexpliquée aujourd'hui. Le conducteur et une jeune fille s'en sortent indemnes. Une autre jeune fille est grièvement blessée. Seul Kenny ne survit pas. Un an après le drame, famille et amis se retrouveront, ce dimanche 29 août, pour une marche blanche dans son village de Puttelange-aux-Lacs.

Des gaz hilarants dans la voiture accidentée

"On aimerait savoir les circonstances de l'accident" poursuit Amandine Burger, "la seule chose que je peux avancer, c'est la présence de bombonnes de gaz hilarants sur les lieux de l'accident. Dans la voiture et éparpillées autour." Ces gaz hilarants ont-ils joué un rôle dans l'accident ? "On est en quête de vérité."

Souvent vendus sous la forme de cartouches ou de bonbonnes pour les syphons de crème à chantilly, ce gaz a progressivement fait son chemin chez les jeunes qui l'utilisent à des fins récréatives comme gaz hilarant. "Je ne connaissait pas l'existence de ces produits. Je côtoie beaucoup les amis de Kenny, ils se confient à moi et je me rend compte que 3/4 des jeunes en consomment" constate amèrement Amandine Burger, "dans leur esprit c'est légal donc ça ne fait pas de mal." Le 25 mai 2021, le Parlement a adopté définitivement un texte visant à lutter contre cet usage. Leur vente est interdite aux mineurs. Et elle est totale proscrite dans les débits de boisson et de tabac. Cela n'empêche pas les accros de s'approvisionner par des voies détournées, voire de l'autre côté de la frontière allemande. "Cette marche c'est aussi pour sensibiliser les parents, qu'ils connaissent ce danger, et que ce genre d'accident si c'est lié, ne se reproduise plus. Ca gaz détruit la jeunesse."

La marche, en présence de représentants de la Ligue contre la violence routière, partira de la place de la mairie à 14h30 pour rejoindre le cimetière de Puttelange-aux-Lacs où repose Kenny. Les participants sont invités à tenir une rose blanche à la main.