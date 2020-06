Une marche blanche à Villaines-la-Juhel en hommage à Chloé, un mois après sa mort

Un mois et quatre jours après la mort de Chloé, 19 ans, ses parents ne savent toujours pas ce qui s'est passé. La jeune fille avait été retrouvé morte, nue, après une fête. Ses parents ont donc organisé une marche blanche qui a réuni une centaine de personnes, samedi 20 juin, pour rendre hommage à leur fille et surtout attirer l'attention sur les circonstances de ce décès et obtenir des réponses.

Lorsqu'elle a été retrouvée dans la maison où avait lieu la soirée, "elle était décédée depuis plusieurs heures," explique la mère de Chloé, Lydie Vasseur, "elle est décédée vers huit heures le matin et ils n'ont appelé les pompiers que vers 18 heures." L'enquête n'a pas encore abouti alors la famille a organisé cette marche pour pousser les participants de la fête expliquer cette journée du 17 mai où personne n'a secouru Chloé. "On est passé devant la maison d'une personne qui était à la soirée pour lui faire voir notre colère."

Les parents de Chloé compte organiser une nouvelle marche dans un mois, "jusqu'à ce que justice soit faite."