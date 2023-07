Une marche blanche ce samedi pour Karine Esquivillon

Pour rendre hommage à Karine Esquivillon tuée par son époux Michel Pialle fin mars, une marche blanche aura lieu à partir de 14h ce samedi après-midi à Maché, en Vendée. La marche aura lieu entre le hameau de la Malnoue où résidait le couple et le bourg de Maché. "On n'a aucune information sur la fréquentation, 200 ou 2.000 personnes, l'impact n'est pas le même. Cependant, on a fait en sorte de prévoir un peu plus grand au cas-où", explique le maire de Maché Frédéric Rager. La circulation sera interdite. Des gendarmes et des bénévoles de la protection civile assureront la sécurité du cortège.

Karine Esquivillon a été tuée par son époux Michel Pialle fin mars. Après avoir longuement soutenu la thèse d'un départ volontaire, Michel Pialle a fini par avouer le 16 juin dernier au cours de sa garde à vue l'avoir tuée, mais par accident. Devant les gendarmes, il a affirmé que le coup était parti accidentellement, en photographiant une carabine pour la vendre sur internet. Il a ensuite déposé le corps de Karine Esquivillon au bois Gordeau près du domicile. Michel Pialle est mis en examen pour meurtre par conjoint et placé en détention provisoire.

"Les gens sont vraiment tristes", Frédéric Rager maire de Maché

"Les gens sont vraiment tristes, car même si ces personnes n'étaient pas connues, on se met à la place de ces gens, des membres de la famille qui vivent ça. Je pense que les machéens seront au rendez-vous de cette marche blanche pour exprimer leur soutien à la famille et cet hommage à Karine Esquivillon" ajoute Frédéric Rager. Les obsèques de Karine Esquivillon auront lieu ultérieurement dans la stricte intimité familiale dans le Val-d'Oise.