Une marche blanche ce samedi à Dieppe en hommage à Djason Tapin, l'adolescent de 14 ans emporté par la mer

Vive émotion à Dieppe. Un hommage à Djason Tapin s'est tenu samedi 18 juillet dans la ville portuaire. La marche blanche a débuté en milieu d'après-midi de la mairie et s'est achevée sur la jetée, là où l'adolescent de 14 ans a disparu alors qu'il se baignait avec un ami le 2 juillet. Il avait été retrouvé une semaine plus tard, le 9 juillet, sur une plage entre Berneval-le-Grand et Belleville-sur-Mer.

Soutien à la famille

Vêtus de blanc et masqués en raison du contexte sanitaire, nombreux sont venus exprimer leur solidarité. "C'est triste, très triste, cela pourrait être mon petit-fils", explique Marie, très émue. Elle ne connait pas la famille mais a tenu à être présente. Joëlle marche aussi en mémoire de Djason, rose blanche à la main. "J'avais besoin de venir pour soutenir la famille. Quand on est maman, on ne peut pas imaginer voir son enfant partir de cette manière".

Près d’un millier de personnes ont participé à la marche © Radio France - Rudy Pupin

Corinne habite Val-Druel, le même quartier que la famille : "C'est très triste, je connais ses parents. C'est terrible pour eux. Je le voyais tout le temps. Il venait jouer en bas de chez moi sur la place".

"C'était un garçon très gentil" - Corinne, habitante du quartier

"C'est énorme, c'est la solidarité de Dieppe. L’hommage que nous lui avons tous rendu, c'est beau. Je sais que Djason est là et il est fier", indique Isabelle, sa maman.

La plaque en hommage au jeune homme © Radio France - Rudy Pupin

Sur la jetée, une plaque en sa mémoire a été dévoilée et l'une de ses musiques préférées (Djomb de Bosh) diffusée via des enceintes.