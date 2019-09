Une marche silencieuse en hommage à Zineb Redouane à Marseille

Dans un silence sépulcral, plus de 500 personnes ont défilé ce dimanche 15 septembre à Marseille. Les manifestants portaient des ballons blancs et des portraits de Zineb Redouane. Cette femme de 80 ans est morte le 2 décembre 2018 sur une table d'opération de l'Hôpital de la Conception, après avoir reçu la veille, un tir de gaz lacrymogène. Ce jour là, des heurts avaient éclaté dans le centre-ville entre des policiers et des manifestants, à la fois gilets jaunes et militants contre le logement insalubre. Zineb se trouvait à le fenêtre de son appartement, au 4e étage d'un immeuble à l'angle de la rue des Feuillants et de la Canebière. Elle s’apprêtait à fermer ses volets quand elle a été touchée.

"Justice pour Zineb"

A l'avant de la manifestation, une grande banderole "Justice pour Zineb" traduite en arabe a été brandie. En tête de cortège, Milfet, la fille de Zineb, a caché ses grands yeux bleus sous des lunettes noires. Elle se souvient du jour où sa mère a été blessée. Elles étaient entrain de discuter au téléphone. "Je crois très fort à ce que m'a dit ma mère avant de partir. Elle m'a dit qu'un policier l'avait visée. Elle est partie en demandant justice", confie-t-elle. Lorsque le cortège s'est arrêté sous les fenêtres de l'appartement de sa mère, Milfet s'est adressée publiquement au policier qui aurait visé. "Pourquoi tu l'as visée ? Auras-tu le courage de répondre à cette question", a-t-elle lancée sous les applaudissements. A ses côtés, Imène, une amie proche de Zineb. "C'est très touchant le soutien des gens. Maintenant on veut juste que l'enquête avance pour connaître la vérité", explique-t-elle.

Une enquête judiciaire dépaysée à Lyon

L'enquête judiciaire sur la mort de Zineb Redouane a été confiée à des juges du tribunal de grande instance de Lyon en août dernier, suite à un dépaysement demandé par la famille. Selon l'avocat de quatre enfants de Zineb, Maître Bouzrou, plusieurs plaintes ont été déposées, notamment pour violences volontaires ayant entraînées la mort, entrave à la manifestation de la vérité suite au refus des CRS de remettre leurs armes pour expertise et faux en écriture public contre l'IGPN (la police des polices). Les proches ont également saisi le Conseil supérieur de la magistrature, estimant que le procureur de Marseille Xavier Tarabeux avait manqué à ses obligations déontologiques.