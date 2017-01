Une marche blanche en hommage aux deux ouvriers décédés aura lieu dimanche à Tocane-Saint-Apre

Une marche en hommage à Damien et Laurent, deux ouvriers décédés à Tocane-Saint-Apre, sera organisée dimanche matin. La ville et le club de football se mobilisent.

Le rassemblement est prévu à 10 heures place des Tilleuls, tout près du lieu de l'accident. "On s'organise pour récupérer des bougies et mettre des affiches dans les commerces. Tous les gens qui veulent apporter une bougie le peuvent. On les déposera sur les lieux de l'accident et au cimetière", explique le maire Gérard Senrent.

Tocane fera silence dimanche

Le club de football, l'US Tocane, se mobilise également. Damien, 24 ans, jouait au club. Laurent, 50 ans, avait aussi porté les couleurs de l'UST quand il était un peu plus jeune. Tous les matches prévus à Tocane-Saint-Apre ce weekend sont annulés.

Damien et Laurent sont morts mardi sur un chantier. Une charpente s'est effondrée sur eux. Les obsèques auront lieu vendredi et samedi en l'église de Tocane.