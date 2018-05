Plusieurs centaines de personnes ont participé ce mardi à une marche en mémoire d'Angélique, cette adolescente de 13 ans tuée mercredi dernier à Wambrechies dans le Nord. Le meurtrier présumé de la jeune fille est mis en examen pour séquestration, viol et meurtre.

Wambrechies, France

"Pour Angélique" : voici ce qu'on pouvait lire ce mardi après-midi, sur la banderole, en tête du cortège. Plusieurs centaines de personnes ont participé à la marche blanche en mémoire de l'adolescente de 13 ans, tuée mercredi dernier à Wambrechies, dans le Nord.

Des fleurs et des messages, avant un lâcher de ballons

Pour ce moment de recueillement, certaines personnes portaient des roses blanches, d'autres étaient vêtues de blanc. La famille de l'enfant était présente. Une minute de silence a été observée. "Nous vous remercions d'avoir répondu si nombreux pour soutenir la famille d'Angélique", a déclaré au micro, sur le perron de l'hôtel de ville, le premier adjoint au maire de Wambrechies, Michel Sas.

À la demande de la famille, la foule crie "Angelique, on t'aime" avant le lâcher de ballons. Ultime intense moment d'émotion. Magnifique hommage à cette jeune fille tant aimée par ses proches. #Wambrechiespic.twitter.com/yNk6VywqQc — Laurie Moniez (@lmoniez) May 1, 2018

Le cortège s'est ensuite dirigé vers le mémorial érigé pour Angélique, dans un jardin de la ville, où fleurs et messages ont été déposés, avant un lâcher de ballons.

Un long cortège qui n'en finit pas, une foule émue, la famille d'Angelique d'une grande dignité et la Ville de #Wambrechies sous le choc. pic.twitter.com/8wV7ear3Jk — Laurie Moniez (@lmoniez) May 1, 2018

Foule nombreuse devant l'hôtel de ville de #Wambrechies pour la marche blanche en hommage à #AngeliqueSixpic.twitter.com/hDMeZ5MVfa — Laurie Moniez (@lmoniez) May 1, 2018

A 3 heures du départ de "la marche blanche", des proches d'Angelique se recueillent #Angelique#marcheblanchepic.twitter.com/m6ennNWiZ4 — Philippe Randé (@philippe_rande) May 1, 2018

Le principal suspect du meurtre d'Angélique a été mis en examen lundi soir pour "séquestration, viol et meurtre", après ses aveux. Il est placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Sequedin, dans le Nord. Père de famille, chauffeur de bus, il a déjà passé six ans et demi de sa vie en prison pendant sa jeunesse.

Cet homme a été condamné en 1996 pour viol avec arme sur mineur de moins de quinze ans, et pour "deux agressions sexuelles commises sur des femmes d’une quarantaine d’années, ainsi qu’un vol avec violence". Ces faits ont tous été commis dans un "laps de temps court" en janvier 1994 dans le Nord.