Une marche blanche en mémoire de Mathéo

Une marche blanche a eu lieu ce mardi à Sommières, dans le Gard, en hommage à Mathéo : un petit garçon de sept ans tué à coups de couteau le 23 mai dernier. Sa propre mère est soupçonnée du crime.

Ils sont venus pour ne pas oublier. Ce qui intéressait les quelque 70 participants à cette marche, ce n'est pas l'enquête, qui avance, mais le souvenir. Celui de Mathéo, sept ans, tués de plusieurs coups de couteau. C'était il y a un peu plus d'un mois maintenant, mais l'émotion était toujours aussi vive. Les visages sont fermés, les regards perdus dans le vide, les sourcils froncés de douleur et d'incompréhension.

Le cortège est parti de l'école de Mathéo jusqu'à son club de karaté, en passant par les ruelles de la ville. © Radio France - Jade Peychieras

Le départ est donné près de l'école de Mathéo. Au fur et à mesure que le cortège avance, les conversations se font plus rares : ne reste que le bruit des pas sur les pavés. C'est un petit groupe uni par un même souvenir, celui d'une bouille ronde, aujourd'hui plaquée sur une banderole. Les enfants marchent en tête, quelques ballons blancs dans les mains : des petits cousins, des camarades de classe... Le fils de Sabah ne dort plus la nuit, explique-t-elle. "Ce matin il a enfilé une tenue de football, il m'a dit "regarde, Mathéo avait le même". Ça m'a fait de la peine".

Au bout d'une petite heure, le cortège arrive près de l'école de karaté du petit garçon. Après quelques baisers déposés sur la photo de l'enfant, la foule se disperse. Restent quelques ballons blancs, et quelques roses dont les pétales commencent déjà à se faner.

