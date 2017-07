Une marche blanche à Limoges 15 jours après le meurtre d'Abdel dans le quartier de La Bastide

Environ 150 personnes ont participé hier soir à une marche blanche à Limoges. Depuis l'avenue Garibaldi jusqu'au quartier de la Bastide. Une marche en hommage à Abdel, un jeune de 17 ans, tué d'un coup de fusil par un autre jeune, il y a un peu moins de deux semaines.

Environ 150 personnes ont participé mercredi soir à une marche blanche à Limoges. Une marche en hommage à Abdel, un jeune de 17 ans, tué d'un coup de fusil par un autre jeune, il y a un peu moins de deux semaines. Dans le cortège, il y avait sa famille, certains jeunes du quartier. Des anonymes et des amis aussi. Notamment Françoise Sémenon, de l'association Entre Aide et vivre ensemble, et à qui la famille a demandé de s'exprimer en son nom :"Cette marche, c'est pour rendre hommage à cet enfant qui est mort pour rien. Il avait toute sa vie devant lui et je trouve ça bête. J'espère que la marche blanche va faire réagir d'autres jeunes. Aujourd'hui c'est Abdel. Et demain c'est qui ? C'est ça le message. Stop à la violence !"

C'est trop facile de prendre les armes

Stéphane est un autre ami de la famille. Ils étaient voisins quand ils habitaient à Saint Sulpice les Feuilles. Encore sous le choc, il considérait Abdel comme son fils :"'On a passé nos vacances ensemble. On a passé nos Noël ensemble. C'était un gamin très mignon, qui ne demandait rien à personne. C'était juste un petit jeune, pas violent, très sportif. On faisait tout ensemble. J'en pleure encore. C'est notre gamin ! Ça fait mal au cœur. Avec toute cette violence, on ne peut plus se parler. C'est trop facile de prendre des armes. C'est pas la solution."

On doit faire attention à nos enfants

Abdelkrim, lui, ne connaissait pas Abdel. Il n'est pas du quartier mais il est venu à cette marche blanche, par solidarité :"Ça m'a choqué profondément. Il y a des vies humaines qui partent comme ça bêtement. C'est une histoire de 20 euros... C'est malheureux, ça fait mal au cœur." Et pour son ami Samir, il faut que les parents soient très vigilants vis à vis de leurs enfants :"Le plus important, c'est d'encadrer les jeunes. Les parents qui ont des jeunes de 15, 16 ou 17 ans, ils doivent faire attention. Il faut leur parler énormément. Y compris aux jeunes voisins. C'est le dialogue le plus important."

Un dialogue que la famille et les amis d'Abdel ont voulu engager dès mercredi soir. A l'issue de cette marche blanche, les personnes présentes ont été invitées à respecter une minute de silence, avant de partager le verre du vivre ensemble, au foyer de la Bastide.