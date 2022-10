Une marche blanche organisée à Antibes après la mort de Noé, tué par un chauffard

Un millier de personne a défilé, ce dimanche 23 octobre, à Antibes pour une marche en hommage à Noé, 16 ans, tué par un chauffard alcoolisé et drogué, en juin dernier. Cet homme de 43 ans est dans l'attente de son procès pour homicide involontaire et a été remis en liberté sous caution depuis.

L'idée était aussi de dénoncer les violences routières. "On est très en colère. Quand vous prenez de la drogue et de l'alcool, votre véhicule devient une arme et ca devient un homicide volontaire car vous avez choisi de le faire", lance Yvon Guez, le papa de Noé. Soutenus par la ligue contre les violences routières, les proches de Noé souhaitent la création d'une autre qualification des faits dans la loi : celles "d'homicide aggravé" pour ce type de drame.