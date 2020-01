Une marche blanche organisée ce dimanche à Toulon en hommage à Laëtitia Hémery

Laëtitia Hémery avait 31 ans et était mère de 4 enfants

Toulon, France

La famille de Laëtitia Hémery annonce qu'une marche blanche sera organisée ce dimanche après-midi à 14 heures 30 à Toulon pour rendre hommage à la jeune femme, dont le corps a été retrouvé jeudi en contrebas d'une falaise du Mont Faron. La marche blanche s'élancera du restaurant "Le Dakota", rue Castillon, dans le quartier du Mourillon. C'est dans cet établissement que la jeune mère de famille de 31 ans a passé la soirée du réveillon avec son ex-compagnon, avant de disparaître.

L'homme, âgé de 36 ans, mis en examen et placé en détention le 5 janvier pour "meurtre sur concubin", est passé aux aveux ce jeudi et a indiqué à la juge d'instruction et aux gendarmes où se trouvait le corps de la Brignolaise, portée disparue depuis le 1er janvier. Une autopsie a eu lieu ce vendredi matin. Les résultats ne sont pas encore connus.