Une marche blanche organisée à Nancy en mémoire des deux fillettes tuées le week-end du Nouvel An

Une marche blanche est organisée ce samedi 7 janvier en mémoire de Kheïla et Orlanne, les deux fillettes retrouvées mortes dimanche dernier à leur domicile, à Nancy. Les habitants du quartier sont très affectés.

"Courage, nous pensons très fort à toi et à tes deux petites princesses". C'est l'un des messages laissés sur le registre de condoléances ouvert dans les locaux de l'Olympique Haussonville, situés à quelques pas de l'immeuble Les Lilas, dans le quartier de la Chiennerie à Nancy. Là où Kheïla et Orlanne, 4 ans et 18 mois, ont été retrouvées mortes au matin du Nouvel An.

Des tirelires chez les commerçants

Le club de football organise une marche blanche en mémoire des deux fillettes samedi 7 janvier. Le rendez-vous est fixé à 14h, avenue du Général Mangin, devant l'habitation des deux fillettes. "On était obligé d'être là pour soutenir le papa", explique Youcef Hamidaoui, l'entraîneur de l'équipe senior du club. "Hugo a 29 ans et il joue dans mon équipe. Il est d'une gentillesse, vous ne pouvez pas savoir." Une dizaine de tirelires ont été installées chez les commerçants du quartier pour aider le père d'Orlanne à payer les obsèques.

C'est arrivé le premier jour de l'année, on était tous en fête et on a tous été traumatisés"

Christelle Jandric, la présidente du club Olympique Haussonville, ne cache pas son émotion. "On se demande comment on peut arriver à de tels gestes sur des enfants. On les voyait tous les dimanches aux abords du stade qui soutenaient leur papa sur le terrain".

La mère des fillettes est actuellement hospitalisée. Une information judiciaire pour assassinat a été ouverte à son encontre. La préméditation a été retenue.