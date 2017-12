Le Pont-de-Beauvoisin, France

Les parents de Maëlys ont voulu cette marche blanche, pour qu'on n'oublie pas leur petite fille. Cela fait 4 mois, jour pour jour, qu'elle a été enlevée sur le parking de cette salle des fêtes de Pont-de-Beauvoisin, ce 27 août à 2H45 du matin, lors d'une fête de mariage. Nordhal Lelandais a été mis en examen pour le meurtre de l'enfant et écroué, mais il nie les faits.

Le rendez vous a été fixé à 15H, devant le lycée Pravaz. Le cortège, en tête duquel se trouveront Jennifer et Joachim, les parents de Maëlys, se dirigera ensuite vers la salle des fêtes, située a moins d'un kilomètre.

Une fleur, une bougie, une peluche pour Maëlys.

Sur sa page Facebook, Jennifer a écrit : "Chacun sera libre de déposer un objet pour Maëlys. Une bougie, une fleur, une peluche. Merci pour votre soutien"

Un sapin de Noël a de nouveau été installé sur le parking, avec cette pancarte sur laquelle on peut lire : "la vérité pour Maëlys" et "respect pour Maëlys". Le précédent sapin avait brûlé, le jour de Noël. Il s'agirait plutôt d'un accident, d'après les premiers éléments de l'enquête.

Un nouveau sapin a été installé sur le parking de la salle des fêtes de Pont-de-Beauvoisin © Radio France - Véronique Pueyo

"Je pense à Maëlys tous les jours" - une habitante de Pont-de-Beauvoisin

On attend beaucoup de monde, la circulation sera bloquée dans le secteur. Quand on parle avec les habitants de la commune, tous sont très marqués par la disparition de l'enfant. Et ces phrases reviennent sans cesse : "Je pense à elle tous les jours. Je voudrais tant qu'on la retrouve, qu'on sache ce qui lui est arrivé" Ou encore : "Bien sûr que je viendrai à la marche blanche. On le doit à Maëlys, à ses parents."

On se souvient que le 5 novembre dernier, pour les 9 ans de Maëlys, ses parents avaient organisé un lâcher de ballons sur le terrain de football des Abrets, une commune voisine de Pont-de-Beauvoisin. Car Maëlys aurait dû pratiquer le foot à la rentrée de septembre.