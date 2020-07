Une marche blanche pour dire stop à la violence à Montpellier

La marche blanche aurait du avoir lieu début mars mais elle a été annulée en raison du confinement. Du coup, les organisateurs ont préféré laisser passer les élections municipales pour éviter toute récupération politique. Elle aura lieu ce samedi après-midi à partir de 14 heures, départ de la Maison pour tous Georges Brassens, aux Hauts-de-Massane, à Montpellier.

Aujourd'hui, c'est moi qui souffre mais on ne veut pas de prochain. Stop, stop, stop! (Nadia, la mère d'Ahmed)

Cette marche blanche doit rendre hommage à Ahmed, abattu dans sa voiture par des hommes équipés d'armes de guerre sur le parking du centre commercial Saint-Paul, à la Paillade. Elle est organisée par des habitants du quartier et le message est clair : "Stop à cette violence. Stop aux trafics. Stop à l'usage des armes. Ce n'est pas que pour mon enfant mais pour tout le monde, c'est des vies qui sont en jeu. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête" implore Nadia, la mère du jeune de 21 ans.

Il faut qu'on retrouve une sérénité dans nos quartiers (Dricia, une amie de la famille)

Ahmed est pratiquement mort dans les bras d'Abdelkader ce soir-là. Chargé de la sécurité du centre commercial, il a aidé a organiser la marche et il voudrait que les jeunes pensent d'abord à leur avenir. "Les parents de ces jeunes ont grandi quasiment ensemble. Ils sont chez eux le soir et en bas, la nuit, ces jeunes-là s’entre-tuent. J'espère qu'avec cette marche, ils prendront conscience qu'il y a beaucoup de gens qui les soutiennent, qui sont avec eux et qui pensent à eux."

Les règlements de compte s’enchaînent dramatiquement

La police a parlé d'un règlement de compte sur fond de trafic de drogue. La mère d'Ahmed explique que son fils, condamné plusieurs fois pour des petits délits, n'a jamais trempé dans ce genre d'affaire. C'est une enquête pour assassinat qui est ouverte.

À Montpellier toujours, le 22 juin, Ilyès, 21 ans, a été tué par balle dans le quartier St Martin, à Montpellier. Son père s'est associé à la marche blanche de samedi.

Le 24, Ayoub, un Sétois de 25 ans a lui aussi été abattu dans sa voiture, quartier de l’Île de Thau.

Les policiers sur la scène de crime, le soir où Ahmed a été abattu à la Paillade © Maxppp - Jean-Michel Mart