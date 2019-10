Une marche blanche pour Eric Foray, trois ans après sa disparition

Chatuzange-le-Goubet, France

Que fait la justice depuis trois ans ? La question sera au cœur d'une marche blanche ce samedi après-midi à Chatuzange-le-Goubet dans la Drôme. Une marche blanche pour Eric Foray, disparu en septembre 2016. L'homme de 46 ans est parti faire des courses le 16 septembre 2016 et il n'a plus donné signe de vie depuis.

Est-ce qu'on nous laisse tomber ? On ne sait rien - Régis Pique

Son nom figure parmi les disparus dont le lien avec Nordahl Lelandais ne peut pas être totalement écarté. La cellule Ariane chargée d'investiguer sur le tueur en série a retenu quarante dossiers. Eric Foray en fait-il partie ? Ses proches n'en sont pas officiellement informés. Les trois courriers de l'avocat de plusieurs familles de disparus n'ont obtenu aucune réponse. "Rien ne bouge, on ne sait rien, rien, rien du tout", dit Régis Pique, "on est dans l'ignorance totale. Alors on se pose des questions. Est-ce qu'on nous laisse tomber ?".

Cette marche partira à 15 heures du domicile d'Eric Foray et ira jusqu'au Super U où il a disparu. Régis Pique aura à ses côtés d'autres proches de disparus de la région notamment les parents de Nelly Balmain qui a disparu à Saint-Jean-en-Royans il y a huit ans.