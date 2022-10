Dans l'ignorance, un an après la mort de leur fils dans l'abattoir de Lanfains

Le 25 octobre 2021, un jeune homme de 18 ans est mort sur son lieu de travail , sur le site de Lanfains (Côtes-d'Armor) de l'entreprise LDC Bretagne. Il avait été écrasé par une cuve de plus de 500 kilos, remplis de morceaux de volailles. Un an plus tard, ce samedi 29 octobre 2022, sa famille organise une marche blanche pour lui rendre hommage et demander des informations sur les circonstances du drame. L'enquête est toujours en cours.

Le silence des enquêteurs

Tom travaillait dans l'abattoir occasionnellement, pour les vacances, à côté de son BTS technico-commercial. "C'était surtout pour qu'il ait la notion du travail, explique sa maman, Isabelle Le Duault, qui y est en poste, dans l'administratif. Pour qu'il se rende compte que l'argent n'arrive pas comme ça." Le lundi 25 octobre 2021, il a pris son service à 6h30. C'est vers 10h que l'accident se produit. Sur place, les pompiers n'arrivent pas à le ranimer. Dans la foulée, le Parquet de Saint-Brieuc ouvre une enquête pour homicide involontaire.

"Je veux savoir si mon fils a souffert, s'il s'est vu mourir. Il y a tant de questions en suspens et je n'arrive pas à vivre avec ça" - Isabelle Le Duault, la maman de Tom

Un an plus tard, la famille n'a pas beaucoup plus d'éléments sur ce qu'il s'est passé. "Nous avons contacté le Parquet et les gendarmes, à plusieurs reprises, et nous n'avons pas eu de nouvelles, explique Jean-Claude Le Duault, le papa de Tom, avec émotion. On ne sait pas ce qu'il s'est passé, s'il y avait quelqu'un avec lui. On n'a pas les résultats de l'autopsie. Et on n'a même pas pu récupérer ses affaires." La famille a néanmoins pu rencontrer les gendarmes de Quintin, qui leur ont expliqué le fonctionnement de la procédure judiciaire.

Tom travaillait dans l'abattoir pendant les vacances - Jean-Claude Le Duault

"On a besoin d'informations pour faire notre deuil et aussi pour que ça serve aux autres jeunes qui ont un job, poursuit-t-il. Pour ne pas qu'ils acceptent n'importe quoi." La famille reproche effectivement à LDC Bretagne des défauts en matière de sécurité. Et pendant l'été, au mois d'août, Tom avait déjà eu un accident du travail dans l'abattoir. Sa cheville avait été écrasée entre une palette et la machine qui permet de la soulever. Il avait été arrêté pendant trois semaines. La famille dit qu'il était au même poste que lors du drame au mois d'octobre.

Contactée, l'entreprise n'a pas voulu répondre à ces accusations. Dans le communiqué qu'elle nous a envoyée, la direction exprime son soutien à la famille et indique collaborer avec les autorités dans le cadre de l'enquête. Elle note également qu'elle prête son parking pour la marche blanche de ce samedi. Le rendez-vous est donné à 10h30 devant l'abattoir. La marche débutera à 11h, direction la mairie. Les parents du jeune homme et les maires de Lanfains et de Plaintel, dont est originaire la famille, devraient prendre la parole.

