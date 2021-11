Une marche blanche pour le jeune Ismaël, mort en montagne il y a une semaine, ce mercredi après-midi à Pau

Une marche blanche pour dire adieu à Ismaël, jeune étudiant palois retrouvé mort près des lacs d'Ayous (Pyrénées-Atlantiques) le mercredi 10 novembre, aura lieu ce mercredi 17 à 15h au départ du palais Beaumont.

Ses camarades de deuxième année de licence d'espagnol à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour ont tenu à l'organiser, à l'image d'Achraf Moutchou, 20 ans, qui souhaitait "dire adieu à notre ami de la manière la plus noble possible. Pour que tout le monde sache qui était Ismaël : quelqu'un qui n'avait pas l'opportunité de parler de manière ouverte aux autres vu son handicap [sa famille a fait savoir qu'il présentait des troubles autistiques] mais très aimable avec les gens qui osaient aller vers lui. Il mérite d'être connu par tous les Palois et les gens passionnés par la randonnée".

Départ à 14h de l'université, à 15h du parc Beaumont

Parce qu'Ismaël l'était, passionné de montagne. Le parcours de la marche blanche (sur le boulevard des Pyrénées, face à la chaîne de montagne) sera l'occasion de s'en souvenir. Emma Perier, 20 ans également, à l'initiative de cette marche, appelle "tous ceux qui le souhaitent, que ce soient des connaissances, des amateurs de montagne ou des inconnus qui sont touchés par son histoire, tout le monde, à venir".

Les étudiants et enseignants de la fac d'espagnol partiront à 14 heures de l'université pour rejoindre le parc Beaumont, ce mercredi, d'où démarrera la marche officielle à 15h, direction la place Royale.