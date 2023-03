Une marche blanche pour le petit Kassim mort au Grau-du-Roi l'année dernière

La famille du petit Kassim a organisé une marche blanche ce dimanche 12 mars devant le tribunal judiciaire de Nîmes. Le 16 septembre 2022 au Grau-du-Roi, après une violente dispute entre la mère, Tiffany et son ex-conjoint, l'enfant âgé de deux ans est percuté mortellement par la voiture conduite par le beau-père. Persuadée du caractère intentionnel de cet acte, la maman du petit garçon, demande une justice plus rapide. "Le procès est en attente et il n'y a toujours pas de date fixée. Je veux qu’il soit reconnu coupable d’homicide volontaire, mais la justice est longue" explique la maman.

Le rassemblement a été organisé par l'association "A la mémoire de Kassim" qui sensibilise le public aux violences intrafamiliales.