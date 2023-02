Une marche blanche pour Léa, 9 ans, tuée en 2020 à Rive-de-Gier

Eux, seront habillés en blanc le samedi 4 mars, avec une photo de Léa sur leurs tee-shirts. Les proches de cette petite fille de 9 ans, tuée dans la nuit du 30 juin au 1er juillet 2020 sous les coups présumés de sa mère, occupent le terrain médiatique pour que la justice accélère. Trois ans après le drame, le procès n'a toujours pas eu lieu, trois juges d'instruction se sont succédés et la mère, qui était en détention provisoire, a été remise en liberté le 31 décembre dernier.

La marche blanche, samedi 4 mars, partira à 14h de la place de la Libération. Elle passera devant l'école Charles Perrault Escoffier, où était scolarisée Léa et dans la rue où vivait la petite fille.

Le parcours de la marche blanche pour Léa, prévue le samedi 4 mars à Rive-de-Gier - Aucun

Dans cette démarche d'organiser une marche blanche, la famille de Léa est soutenue par toute la ville de Rive-de-Gier : "Léa était aimée et connue, précise sa grande tante Corinne, dès qu'on en parle sur les réseaux beaucoup de gens viennent nous dire qu'ils nous soutiennent alors peut-être qu'en voyant qu'il y a des gens derrière nous, ça fera bouger les choses".

Le maire de Rive-de-Gier, Vincent Bony, a même écrit à Emmanuel Macron en espérant que des moyens supplémentaires soient dédiés à cette affaire.

Deux jours après cette marche blanche, le 6 mars prochain, les proches de Léa ont rendez-vous avec le juge d’instruction, le troisième chargé de l'enquête. "Il veut nous expliquer pourquoi la mère de Léa a été remise en liberté au terme de sa détention provisoire, mais on a compris. On sait qu'il y a des lois, que c'est comme ça même si nous on trouve que ces lois sont injustes. On ne veut pas d'explication, on veut une date de procès", insiste Corinne.

En attendant, tous vivent dans l’angoisse de croiser un jour la mère de Léa (soumise à un contrôle judiciaire), à tel point que le père a dû trouver un travail qui lui permet de s’éloigner de la Loire toute la semaine. "Psychologiquement c'est très dur", conclut la grande tante de la fillette.

La grand-mère paternelle de Léa, Patricia et la grande tante de la fillette, Corinne © Radio France - Aurélie Jacquand