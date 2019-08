Une marche blanche pour les deux enfants tués à Beaucaire

Beaucaire, France

Une marche blanche est prévue samedi 10 août à 10 heures à Beaucaire. Elle est organisée par les proches des deux enfants retrouvés morts une semaine plus tôt. Le rassemblement se fera devant les arènes de Beaucaire. Le cortège prendra ensuite la direction du commissariat de Tarascon puis reviendra au lieu de départ.

"Personne n'a voulu l'écouter. Personne n'a voulu écouter la détresse d'une maman !" - Bamby Kamara, cousine de la mère des enfants

"Nous invitons tous ceux qui le peuvent à nous rejoindre, pour que les gens entendent notre voix, précise Bamby Kamara, la cousine de la mère des deux enfants. Ces enfants n'ont rien à voir avec l'histoire du couple, et ce sont eux qui sont sacrifiés. Cette marche, c'est justement pour que cela ne se répète plus. Plus jamais ça!"

Une cagnotte solidaire en ligne a par ailleurs été lancée par la famille des victimes pour organiser les obsèques.

Le père mis en examen pour assassinats

Le soir du samedi 3 août, les corps de deux enfants, Marie et Vincent âgés de 6 et 7 ans, ont été découverts chemin du Calvaire, à Beaucaire. Leur père était entre les deux corps, en état critique. Un homme de 47 ans hospitalisé pour intoxication médicamenteuse puis mis en examen pour assassinats. Il est depuis écroué. La mère des enfants a décidé de se constitué partie civile. Elle avait alerté plusieurs fois les institutions, et notamment déposé plusieurs mains courantes, en raison des menaces de son ex-conjoint.