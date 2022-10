Une marche blanche pour Malakai, 7 ans, tué à La Seyne-sur-Mer

La marche blanche se conclura devant la résidence où l'enfant vivait et a été tué, Cité Berthe à La Seyne-sur-Mer (photo illustration)

Proches, amis et voisins veulent rendre hommage au petit Malakai, 7 ans, décédé sous les coups de son beau-père à La Seyne-sur-Mer (Var). Une marche blanche aura lieu le samedi 5 novembre 2022, à 14 heures, au départ du Parc de la Navale dans le centre-ville de La Seyne-sur-Mer et jusqu'à la résidence où l'enfant vivait et a été tué, Avenue Rostand dans la cité Berthe.

La mère de Malakai a prévenu les secours dans la nuit du 12 au 13 octobre dernier. En vain. Le beau-père du petit garçon, interpellé le week-end suivant, a reconnu les faits. Il a été mis en examen pour meurtre sur mineur et placé en détention provisoire.

La mère de l'enfant est elle aussi en détention provisoire pour notamment non-dénonciation de crime et non-assistance à mineur de 15 ans en danger. La mère, le frère et la sœur du principal suspect ont également été écroués dans ce dossier.