Une marche blanche pour Marciano prévue ce mercredi à 18 heures à Niort

Dans une salle du centre socio-culturel du Parc, quartier de la Tour Chabot à Niort, des habitants se rassemblent ce lundi 17 avril. C'est toujours le choc et l'émotion depuis vendredi et la découverte dans la Sèvre niortaise du corps d'un enfant correspondant au signalement de Marciano , le petit garçon autiste de 7 ans disparu six jours plus tôt dans le quartier. "C'était un moment de recueillement, de réunion, d'organisation ou juste pour boire un café", indique une bénévole du CSC.

Il a été décidé l'organisation d'une marche blanche ce mercredi 19 avril à 18 heures. Elle doit partir de la place Louis-Jouvet où Marciano habitait jusqu'à la Sèvre et le lieu où a été retrouvé le corps. Les participants sont invités à venir en blanc ou bleu clair. Il est possible d'apporter une fleur ou un doudou. Il y aura aussi peut-être un lâcher de ballons.

Un lieu de recueillement dans le parc

D'autres actions sont également prévues : la création d'un lieu de recueillement au niveau du parc où chacun pourrait déposer un message, un dessin, un doudou ou une fleur et le lancement d'une cagnotte dont les modalités seront précisées sur la page Facebook du CSC .

La maman de Marciano a exprimé le souhait d'organiser les obsèques en Guyane où est né son fils et, via la voix de la bénévole du CSC, a souhaité remercier les personnes qui ont participé aux recherches. Bénévole qui rappelle également que l'appel à témoins continue car "c'est important de comprendre ce qui est arrivé à Marciano" . Une cellule d'urgence médico-psychologique est par ailleurs toujours activée. Elle est joignable 06.86.55.05.35.