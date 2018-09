Chanteuges, France

Depuis le 16 mars dernier, on ne sait toujours pas précisement où se trouve Guillaume et Gabriel. Nés en mars 2015, les deux enfants de la Langeadoise Aude Torrent sont introuvables. Leur père a leur garde. Une décision de justice irlandaise empêche cette jeune maman de voir ses enfants. "Ce n'est pas normal" s'insurge Aude Torrent encore ce dimanche matin.

La marche blanche est à l'initiative du collectif Guillaume et Gabriel, créé le 16 juillet dernier. Le rendez-vous est donné à 10h45 ce dimanche matin devant la salle des fêtes de Chanteuges et doit relier Chanteuges à Saint-Arcons.

Aucune réponse de l'Etat et de la ministre de la justice

Les pouvoirs publics ont certes été alertés. Un courrier daté de juillet souligne que la ministre de la justice, Nicole Belloubet, suit de près le dossier et se renseigne auprès de ses homologues irlandais pour faire avancer le dossier. "Mais depuis juillet, plus rien. Aucune réponse de l'Etat" tonne le collectif. "On veut soutenir le combat d'une mère pour voir ses enfants. Ce n'est pas normal qu'elle ne puisse pas les avoir au téléphone, leur parler, et qu'ils ne puissent pas savoir qu'elle ne les a pas abandonnés." explique Claudine Foury, responsable du collectif.

Elle a besoin de renouer le contact avec ses enfants. C'est un droit humain qu'on ne peut pas ne pas défendre" - Claudine Foury

La mère de Guillaume et Gabriel se dit très touché de ce soutien qui lui fait chaud au coeur. "Ca fait du bien de se savoir soutenue. Ca donne de l'espoir" souligne Aude Torrent.