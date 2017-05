Une marche blanche à Reims pour dénoncer une "mort absurde"

Une marche blanche a lieu ce mercredi à Reims pour dénoncer le meurtre d'un jeune étudiant, retrouvé mort le 2 mai dernier en pleine rue. Mehdi, âgé d'à peine 20 ans, a été tué pour une dette de jeu de quelques dizaines d'euros.

Une marche blanche a lieu ce mercredi à Reims en mémoire de Mehdi, 20 ans, tué pour un pari qui a mal tourné. Ce jeune homme avait été retrouvé sans vie en pleine rue dans le quartier Jean Jaurès à Reims mardi 2 mai, vers 4 heures 30. Tué pour un pari... de quelques dizaines d'euros. La victime a été étranglée après une dispute lors d'une soirée où les participants jouaient à des jeux sur console vidéo. La marche blanche a débuté à 18 h ce mercredi de la maison de quartier des Épinettes à Reims, d'où est originaire la victime. Avec cette marche, des proches ont voulu dénoncer une "mort absurde" et demander justice pour Mehdi.

#Reims Environ 300 personnes pour la marche blanche en hommage à Mehdi pic.twitter.com/0Cox6tWSln — BleuChampagneArdenne (@fbleuchampagne) May 10, 2017

Quatre personnes ont été mises en examen dans cette affaire, des étudiants âgés de 20 à 22 ans. L'un d'eux, accusé d'avoir étranglé la victime à deux reprises, pour meurtre et modification de scène de crime. Ce dernier risque trente ans de réclusion criminelle, et les trois autres encourent 5 ans de prison pour non assistance à personne en péril.