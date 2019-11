Une marche citoyenne à Brest après les coups de feu à Kerangoff

Brest, France

Une marche citoyenne a lieu ce samedi 16 novembre à Brest pour renouer du lien social et dénoncer le climat d'insécurité après les coups de feu de la soirée d'Halloween dans le quartier de Kerangoff, mais aussi les incidents de ces dernières semaines. Elle est organisée par la Maison pour tous et par le conseil citoyen du quartier des Quatre Moulins.

Dire stop à la violence

"On veut dire stop à la violence", affirme d'emblée Michel Graouyeur, membre du conseil citoyen. "La fusillade le soir d'Halloween a été le point d'orgue de divers éléments qui se sont déroulés ces dernières semaines et on a constaté sur le terrain l'exaspération des habitants aux alentours."

Car le "climat d'insécurité" dénoncé n'est pas nouveau : "Il y avait eu diverses agressions, des caillassages de bus. Il y aussi des squats, des groupuscules sur l'espace public, à Recouvrance ou Kerangoff et ça créé _un climat de tension_. Les habitants veulent retrouver une paisibilité quand ils sortent travailler ou faire leurs courses."

Manifester dans le calme et de manière festive

A quoi va servir cette marche ? "Le but, c'est de réunir un maximum de citoyens, de manifester dans le calme et même de manière festive. L'objectif est de montrer que la rue nous appartient encore et qu'on peut retrouver un climat de confiance et recréer du lien social entre habitants."