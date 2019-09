Une marche du souvenir en hommage à Sophie Le Tan, disparue il y a un an

Une centaine de personnes, des proches et des bénévoles de l'association Icared, qui soutient la famille Le Tan depuis la disparition de Sophie le 7 septembre 2018, ont participé à une marche du souvenir, un an après, à Mundolsheim.

Mundolsheim, France

Entourés d'une centaine de personnes, les proches de Sophie Le Tan se sont réunis à Mundolsheim ce vendredi 7 septembre, en hommage à l'étudiante de vingt ans, disparue l'année dernière à Schiltigheim.

Raviver le souvenir de Sophie

"C'est une cérémonie symbolique pour nous, a expliqué Nadine, la cousine de Sophie Le Tan. Notre objectif premier : c'est de faire entendre notre voix, pour que l'affaire ne sombre pas dans le silence, pour que la justice triomphe et que la vérité soit mise en lumière." "On est tous unis pour rendre hommage à Sophie", a ajouté cet autre membre de la famille.

Silencieux, les parents, le frère et la sœur de Sophie Le Tan ont organisé un lâcher de colombes. Douze oiseaux, pour symboliser les douze mois qui se sont écoulés depuis la disparition de la jeune femme. "C'est un lâcher d'espoir et de lumière, pour avoir le plaisir d'être ensemble et repenser à Sophie", a déclaré Khadija Arratbi, présidente de l'association Icared qui soutient la famille Le Tan depuis les débuts.

La cérémonie s'est poursuivie par une minute de silence et une marche aux lanternes. De nouvelles battues seront organisées à la fin du mois de septembre.

Les proches de Sophie Le Tan, et des bénévoles de l'association Icared étaient présents. © Radio France - Marie Roussel

Du côté de l'enquête, la juge d'instruction doit encore réauditionner Jean-Marc Reiser, le principal suspect dans cette affaire, dans les prochaines semaines.