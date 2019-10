Une marche en l'honneur de Mailine, 23 ans et enceinte, fauchée par une voiture Avenue de la Liberté

Montpellier, France

Ils étaient une soixantaine à rallier l'Avenue de la Liberté à Montpellier, vendredi 4 octobre. Une marche dans le silence, à la mémoire de Mailine Ali Nadhoir, 23 ans. La jeune femme est décédée la semaine dernière, fauchée par une voiture à un passage piéton. A bout de bras, sa famille a porté son portrait ainsi que des fleurs sur le lieu de l'accident. Un moment de recueillement et de prière pour elle, mais aussi pour le bébé qu'elle portait. Elle était enceinte de 8 mois au moment de l'accident.

Originaire de Mayotte, elle était déjà mère d'un petit garçon d'un an et demi. "Là où elle est, on veut qu'elle sache qu'elle ne doit pas s'inquiéter pour son fils. L'amour qu'elle avait pour nous, on va le donner à ce petit', raconte, émue, Estelle, l'une de ses amies.

Elles sont venues en nombre lui rendre hommage. "Elle m'a accueillie comme sa sœur, se souvient Fabiola, arrivée récemment dans le quartier. C'est une personne que tu pouvais appeler à 2h du matin, elle avait un très grand cœur...j'ai encore du mal à y croire".

L'enquête est toujours en cours

Plusieurs heures après l'accident, une BMW série 3 a été retrouvée incendiée dans un champ de Lavérune. L'homme qui était au volant s'est rendu à la police samedi vers 11 heures.

Ce Montpelliérain âgé de 28 ans a expliqué qu'il n'avait pas vu la piétonne qu'il a renversée. Il dit avoir pris la fuite, complètement affolé. Un ami du conducteur l'a aidé à incendier le véhicule. Les deux hommes ont été placés en détention provisoire.

